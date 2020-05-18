Bayram hazırlıkları tamam

Ülker, Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamladı. "Bu bayram ayrı da olsak, aynı duygularla yine kalp kalbeyiz" temalı iletişimiyle geleneksel bayram duygusuna vurgu yapacak olan Ülker, çikolata ve şekerlemede 52 çeşit ürünüyle hem tüm satış noktalarında hem de online alışveriş sitelerinde yerini aldı.

Ülker, gerek hediyelik ve ikramlık çikolata ve şekerleme ürünleri gerekse satış noktalarındaki çalışmalarıyla Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. 52 çeşit çikolata ve şekerleme ürünüyle raflarda ve online alışveriş sitelerinde yerini aldı. Bu sene içinde bulunduğumuz durum sebebiyle Ramazan Bayramı'na farklı şekilde hazırlandıklarına dikkat çeken Ülker Türkiye CMO'su Aslı Özen Turhan çalışmalarla ilgili şu bilgileri aktardı:

"Sektörün lider şirketi olarak bu sene de üretim, pazarlama ve satış ekiplerimiz başta olmak üzere her birimimiz üzerine düşen sorumluluk ve özenle hazırlık sürecini yürüttük. Hediyelik ve ikramlık ürünlerimizi tüm satış noktalarıyla beraber online alışveriş sitelerine özel farklı konsept paketlerle tüketicilerimize sunmak için çalışmalarımızı tamamladık.

Ülker Ece ve Ülker Çikolatin gibi bayramların vazgeçilmezleri ve klasikleri arasında yer alan ürünlerimizin yanı sıra, çikolatada bu yılın yeniliği, dışı sütlü ve beyaz, içi lezzetli fındık kremasıyla dolu, deniz kabuğu formunda çikolataları ve şık hediyelik kutusuyla "Ülker Select Çikolata" olacak.

İnternetten alışverişe yönelik kampanyalar

İnternetten alışverişin daha yoğun kullanıldığı bu döneme özel bir yaklaşım sergilediklerini dile getiren Turhan, tüketicilerin uzakta yaşayan ya da ziyaretlerine gidemedikleri sevdiklerine bayramda gönderebilmeleri için çikolata ve şekerleme hediyelik ürünlerine yönelik çalışmalar yapıldığını söyledi.

18-22 derecede saklanmalı

Çikolata ve şekerlemenin üretim aşamasında izlenen yöntemler büyük önem taşıyor. Ürünlerin lezzeti söz konusu olduğunda tüketicilerin saklama koşulları da bir o kadar önemli hale geliyor. İkramlık şekerlemenin 30 derecenin altında, oda şartlarında, güneş görmeyen serin ortamda saklanması gerekiyor. Ambalaj da ürünün nefasetinin koruması ve yeme deneyimi açısından önemli bir unsur. Ambalaj ürünü çok iyi kapatmalı ve sarmalı, hava ve ışığa maruz kalmasını engellemeli. Çikolatanın yüzeyinin parlak ve pürüzsüz olması, ağızda kolayca erimesi önemli. Çikolatada bulunan kakao yağı çok özel ve hassas kristal bir yapıya sahip, bu yüzden 18-22 C de serin bir ortamda saklanması yeterli. Çikolata buzdolabında muhafaza edilmemeli.