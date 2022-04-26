Bayram şekeri taşıyan TIR devrildi, çevredekiler yağmalamaya koştu!

Şanlıurfa'da şeker taşıyan bir TIR devrildi. Kaza nedeniyle şekerler ve çikolatalar etrafa saçıldı. Kazayı gören çevredekiler ise yardım etmek yerine şekerleri yağmaladı



Kaza, öğle saatlerinde Viranşehir-Ceylanpınar kara yolunda meydana geldi. Şekerleme firmasından yüklenen, içinde bayram şekeri ve çikolataları bulunan TIR, şipariş yerine giderken kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR'daki şeker ve çikolatalar yola saçıldı. Bu sırada kazayı görenler bölgeye koştu. TIR'ın devrildiğini görenlerden bazıları, yola saçılan şeker ve çikolataları toplamak için birbirleriyle yarıştı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde şeker ve çikolataları toplayanların, çuval ve poşetlere koyarak araçlarına aldıkları görüldü. Şeker ve çikolataların toplandığı anlardan görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.