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BBP'li Destici'den seçimlere ilişkin açıklama

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 50'ye yakın oy aldığını belirterek, "Beklentimiz, yurt dışı oyların sayımlarının tamamlanmasıyla yüzde 50'nin üzerine çıkarak seçimi ilk turda kazanmasıdır" dedi

BBP'li Destici'den seçimlere ilişkin açıklama
15 Mayıs 2023 Pazartesi 03:49

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Seçim sonuçlarının ülke ve millet için hayır getirmesi temennisinde bulunan Destici, teşkilat mensuplarına ve kendilerine oy veren vatandaşlara teşekkür etti.

Destici, parti olarak ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini, buna karşın milletin takdirinin bu şekilde gerçekleştiğini bildirdi.

Seçimlerin sonuçlanmak üzere olduğuna işaret eden Destici, şunları kaydetti:

"Büyük Birlik Partisi olarak, en son amblemimizle katıldığımız 2015 Kasım seçimlerine göre oyumuzu yüzde 100 artırmış bulunsak da bu bizim hedefimizin ve beklentilerimizin altında kaldı. Bunun sebeplerini de elbette ki Merkez Karar ve Yönetim Kurulumuzda, divanımızda, il başkanlarımızla, bütün kurullarımızla değerlendireceğiz. Seçimin milletvekili ayağıyla ilgili bizi sevindiren gelişme, içinde bulunduğumuz Cumhur İttifakı'mızın Mecliste çoğunluğu kazanmış olmasıdır. Bu sebeple Cumhur İttifakı'mızı ve Mecliste temsil edecek olan Cumhur İttifakı partilerimizi ve milletvekillerimizi tebrik ediyorum. Seçimin ikinci ayağı olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'mızın ve bizim Cumhurbaşkanı adayımız, mevcut Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 50'ye yakın oy almıştır. Beklentimiz, yurt dışı oyların sayımlarının tamamlanmasıyla inşallah yüzde 50'nin üzerine çıkarak seçimi ilk turda kazanmasıdır."

Seçimin ikinci tura kalma ihtimaline de değinen Destici, "Şayet böyle bir sonuç olursa Büyük Birlik Partisi, tüm kadroları ve gücüyle Cumhurbaşkanı adayımız ve Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durmaya ve onu desteklemeye devam edecektir." diye konuştu.

Sonuçlardaki son duruma göre Erdoğan'ın, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık 5 puan önünde olduğunu ifade eden Destici, "İnanıyorum ki ikinci turda aziz milletimizin, kıymetli seçmenlerimizin desteğiyle yüzde 50'nin çok üzerinde bir oyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilecektir." ifadesini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #BBP Genel Başkanı Mustafa Destici #Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri
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