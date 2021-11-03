İZMİR'DE 'SANATÇI TUVALETİ' BULUNDU
İZMİR'DE 'SANATÇI TUVALETİ' BULUNDU
0
4 UÇAKLI OKUL
4 UÇAKLI OKUL
0
18 GÜN SONRA BULUNDU
18 GÜN SONRA BULUNDU
0
DAYAK YİYEREK PARA KAZANIYOR
DAYAK YİYEREK PARA KAZANIYOR
0

BDDK 153 meslek personeli alacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu meslek personeli alımı yapacağını duyurdu

BDDK 153 meslek personeli alacak
03 Kasım 2021 Çarşamba 10:30

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, giriş sınavı sonuçlarına göre Kurum ana ve danışma hizmet birimlerinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı, Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık, Bilişim ve Hukuk Alanları), BDDK Uzman Yardımcısı (İletişim Alanı) ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki İnsan Kaynakları, Kurul İşleri ve Kararlar, Eğitim, Mali İşler ve İdari İşler Müdürlüklerinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere BDDK Uzman Yardımcısı unvanlarında meslek personeli alınacaktır.

 

Adaylar başvurularını 5-15 Kasım 2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecektir.


DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Depremzedelere bir müjde de Bornova'dan: Emsal artış kararı alındı
Sonraki Haber
Marmara Üniversitesi güvenlik ve temizlik işçisi alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi 50 kişi alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi 50 kişi alacak
0
Marmara Üniversitesi güvenlik ve temizlik işçisi alacak
Marmara Üniversitesi güvenlik ve temizlik işçisi alacak
0
Tacize uğrayan kızları korumaya çalışırken öldürüldü!
Tacize uğrayan kızları korumaya çalışırken öldürüldü!
0
Türkiye'nin gerçek 'Mazlum'u! Dayak yiyerek para kazanıyor
Türkiye'nin gerçek 'Mazlum'u! Dayak yiyerek para kazanıyor
0
Evden gelen koku, acı gerçeği ortaya çıkardı!
Evden gelen koku, acı gerçeği ortaya çıkardı!
0
Oğluna kız arayan bile 112 Acil'i arıyor!
Oğluna kız arayan bile 112 Acil'i arıyor!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.