İKİ YIL HAPİS İSTEMİ!
İKİ YIL HAPİS İSTEMİ!
0
DUYGULANDIRAN SÖZLER
DUYGULANDIRAN SÖZLER
0
İLYAS SALMAN'A BERAAT
İLYAS SALMAN'A BERAAT
0
HALUK LEVENT'İN İLGİNÇ ANLARI
HALUK LEVENT'İN İLGİNÇ ANLARI
0

BDDK 165 uzman yardımcısı alacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 165 uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu

BDDK 165 uzman yardımcısı alacak
02 Aralık 2022 Cuma 10:28

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, giriş sınavı sonuçlarına göre Kurum ana ve danışma hizmet birimlerinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı, Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık, Bilişim ve Hukuk Alanları) ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki İnsan Kaynakları, Kurul İşleri ve Kararlar, Eğitim, Mali İşler ve İdari İşler Müdürlüklerinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere BDDK Uzman Yardımcısı unvanlarında meslek personeli alınacaktır.

Adaylar başvurularını 03-13 Aralık 2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Önceki Haber
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 145 kişi alacak
Sonraki Haber
İçişleri Bakanlığı 80 kişi alacak
Cinsel istismardan yargılanan Musa Orhan'a hakaretten Farah Zeynep Abdullah'a hapis istemi!
Cinsel istismardan yargılanan Musa Orhan'a hakaretten Farah Zeynep Abdullah'a hapis istemi!
0
İçişleri Bakanlığı 80 kişi alacak
İçişleri Bakanlığı 80 kişi alacak
0
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 145 kişi alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 145 kişi alacak
0
Şirket aracında intihar etti!
Şirket aracında intihar etti!
0
Bursa'da uçak düştü! Tek motorlu uçakta bulunan 2 kişi öldü
Bursa'da uçak düştü! Tek motorlu uçakta bulunan 2 kişi öldü
0
İki genç evde ölü bulundu!
İki genç evde ölü bulundu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.