BDDK personel alacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu açıktan personel alımı yapacağını duyurdu

BDDK personel alacak
04 Şubat 2023 Cumartesi 10:58

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, “Sekreter” ve “Şoför” kadrolarına kamu hizmetine ilk defa Kurumda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alınacaktır. Giriş sınavı, “Sekreter” kadrosu için sözlü sınav şeklinde; “Şoför” kadrosu için ise uygulamalı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olarak yapılacaktır.

İlan için başvurular 19 Şubat 2023 tarihine kadar sürecektir.

İlanın detayları için tıklayınız.

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