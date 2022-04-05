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BDDK personel alacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu “Şoför” ve “Memur” istihdam edeceğini duyurdu

BDDK personel alacak
05 Nisan 2022 Salı 10:07

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, “Şoför” ve “Memur” kadrolarına kamu hizmetine ilk defa Kurumda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alınacaktır. Giriş sınavı, “Memur” kadrosu için sözlü sınav şeklinde, “Şoför” kadrosu için ise uygulamalı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olarak yapılacaktır.

 

“Memur” kadrosu için; aday sayısı, KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek olup son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.

Adaylar başvurularını 11 Nisan - 24 Nisan 2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecektir.

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