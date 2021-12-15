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Bebeğe sezaryenle alınan Özge, koronavirüse yenildi

Bursa'da, koronavirüs nedeniyle entübe edildikten sonra 6,5 aylık bebeği sezaryenle alınan Özge İlhan (25), yaklaşık 1 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti

Bebeğe sezaryenle alınan Özge, koronavirüse yenildi
15 Aralık 2021 Çarşamba 15:02

Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Tahammül İlhan'ın gelini olan Özge İlhan, yaklaşık 1 ay önce koronavirüse yakalandı. Sağlık durumu kötüleşen 6,5 aylık hamile İlhan, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada entübe edilen İlhan'ın bebeği, sezaryenle alındı. Doğum sonrası tedavisine devam edilen 2 çocuk annesi İlhan, pazartesi günü doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Özge İlhan için dün kırsal Mürsel Mahallesi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. İlhan'ın cenazesi, Mürsel Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Öte yandan Özge İlhan'ın bebeğinin kuvözde tedavisinin sürdüğü belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #ölüm #Koronavirüs #hamile ölüm
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