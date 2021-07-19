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Bebek penguene yoğun ilgi

Türkiye'nin 20 gün önce doğan gentoo cinsi ikinci bebek kutup pengueni büyüyor

19 Temmuz 2021 Pazartesi 12:03

İstanbul Akvaryum tarafından, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesi'nde yakın tehdit altında olan gentoo cinsi kutup penguenleri "Canlıların Korunaklı Bölgelerde Yetiştirilmesi" programı kapsamında Valensiya Akvaryumu'ndan evlat edinilmişti.

Penguenlerden biri geçen yıl Türkiye'nin ilk bebek pengueni Lokum'u dünyaya getirdi. Bu yıl da 38 günlük kuluçka döneminin ardından 120 gram ağırlığında, 15 santimetre boyunda bir yavru penguen daha dünyaya gözlerini açtı.

Ebeveynleri tarafından günde 7-10 kez beslenen bebek penguen, hem ziyaretçilerin hem de diğer penguenlerin ilgi odağı oldu.

"Her şey sorunsuz şekilde ilerliyor"

İstanbul Akvaryum küratörü Uğur Çağlar, yaptığı açıklamada, 2016'da 4 nesildir türleri Valensiya Akvaryumu'nda korunma altındayken evlat edinilen penguenlerin üremeye devam ettiğini anlattı.

Penguenlerin üremesinin dünya genelinde küresel ısınma ve yanlış avlanma nedeniyle sayıları azalan gentoo penguenlerinin nesillerinin korunması ve sürdürülmesi için önemli olduğuna işaret eden Çağlar, "Dünyadaki gentoo pengueni popülasyonuna ülkemiz sınırları içerisinden böyle bir katkıda bulunmaktan çok mutluyuz. Penguen neslinin devamlılığı için yapılan birçok çalışmaya da veri sağlıyoruz." dedi.

Çağlar, geçen yıl akvaryumda Türkiye'nin ilk bebek pengueni Lokum'un doğduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Yavru penguen, 38 günlük kuluçka süresinin ardından 120 gram ağırlığında ve 15 santimetre boyunda dünyaya geldi. Yaklaşık 3 haftadır bizimle. Günden güne hızlıca büyüyor. Ebeveynleri tarafından hem besleniyor hem bakımı yapılıyor. Biz ebeveynlerini besliyoruz, ebeveynleri de sindirdikleri besinleri kusarak yavruyu besliyor. Günde 7-10 kez besleniyor. Büyüme evresinde olduğu için sık besleniyor. Yavru büyüdükçe besleme sıklığı azalıyor. Gelişimini takip ediyoruz. Bizim gözetimimizde, 7/24 kameralarla izleniyor. Şu an her şey sorunsuz şekilde ilerliyor. Ağustos ayının sonuna doğru, yılda 1 kez penguenlerde olan tüy değişimi sezonu var. Tüy değişiminden sonra yavru tamamen anne, babadan bağımsız hale gelebiliyor. Ancak bir süre, ortalama 3-4 ay anne baba uzaktan da olsa yavruyu takip ediyor."

Adına oylamayla karar verilecek

Yavru penguenin ziyaretçilerin ve diğer penguenlerin ilgi odağı olduğunu dile getiren Çağlar, "Penguenler genel olarak sosyal ve meraklı canlılar. Diğer penguenler yavruların büyümesini ve aralarına katılmasını merakla bekliyor ancak anne ve baba, yavru çok küçük oluğu için içgüdüyle bebek pengueni korumaya devam ediyor." dedi.

Çağlar, yeni doğan yavru ile akvaryumdaki penguen sayısının 25'e yükseldiğini kaydederek, "Amacımız mevcudu korumak ve sayıyı artırmak. Geçen sene 1 yavrumuz olmuştu. Bu sene de şimdilik 1 yavrumuz daha dünyaya geldi. Üreme sezonu daha devam ediyor." diye konuştu.

Uğur Çağlar, penguenin adına, yapılacak oylamayla halkın karar vereceğini sözlerine ekledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #penguen #istanbul penguen #bebek penguen
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