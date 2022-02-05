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Bebek'te bulunan ünlü kafeye saldırı! Ünlü şarkıcı da oradaydı!

05 Şubat 2022 Cumartesi 09:02

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan ünlü bir kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı mekana alınmayan kişi ya da kişilerin yaptığı tahmin edilirken, olayda üç kişi yaralandı. Ünlü şarkıcı Teoman'ın da o sırada kafede olduğu, saldırı sonrasında da aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi


Olay, 01.30 sıralarında Bebek Mahallesi Cevdetpaşa Caddesi'ndeki ünlü bir kafede yaşandı. İddiaya göre, akşam saatlerinde kafeye gelen kişi ya da kişiler mekana alınmadı. Saat 01.30 sıralarında tekrar olay yerine gelen kişi ya da kişiler, caddeden kafeye silahlı saldırı düzenledi. Açılan ateş sonucu 2 kafe çalışanı ile 1 çiçekçi yaralandı. Silahlı saldırganlar olay sonrası kaçarken ihbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de ünlü kafe ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yapılan çalışmalarda yerde çok sayıda kovan bulundu. Saldırı sırasında kafenin önündeki lüks bir otomobile de mermi isabet etti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için harekete geçti.

TEOMAN DA ORADAYMIŞ
 

Bebek Cevdetpaşa Caddesi'ndeki bir kafeye saat 01.30 sıralarında iddiaya göre kafeye alınmayan kişilerce ateş açıldı. 3 kişinin yaralandığı olay sırasında ünlü sanatçı Teoman'ın da kafede olduğu ortaya çıktı. Teoman, saldırı sonrası aracına binerek olay yerinden ayrıldı.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #bebek #kafe saldırı #silahlı saldırı #teoman
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