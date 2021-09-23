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Bebeklere yanlışlıkla kovid aşısı skandalıyla ilgili yeni açıklama!

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, dün katıldığı canlı yayında bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını söyledi. Tepkilerin ardından açıklama yapan Kurugöl, "Bu konuda tek bir vaka var. 1 aylık bir bebeğe yaklaşık 3 ay önce yapıldı. Söz konusu olay Ege Üniversitesi'nde yaşanmadı, sadece takibini biz yaptık" sözlerine yer verdi

Bebeklere yanlışlıkla kovid aşısı skandalıyla ilgili yeni açıklama!
23 Eylül 2021 Perşembe 13:43

Bebeklere aşı yapıldığı iddiasıyla gündeme gelen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, tekrardan NTV'ye katılarak canlı yayında açıklamalarda bulundu. Kurugöl açıklamasında, "Söz konusu olay yanlış yorumlandı. Sadece tek bir vaka var. O da Ege'de değil, biz üniversitede sadece takibini yaptık" sözlerine yer verdi.

Kurugöl yanlışlığı yapan kişinin olayı saklamadığını belirterek, "Durum fark edilir edilmez zaten İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvuruldu. Temmuz ayında olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiğim için özür dilerim. Dünyanın en güvenli sistemlerinden biri Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu aşı sistemidir." dedi.

"ÇOCUK TAMAMEN SAĞLIKLI"

Aşının yapıldığı yerle ilgili bir bilgi vermeyen profesör sözlerine şöyle devam etti:

"İzmir dışında bir ilde yapıldı. Burası bölgenin en güçlü hastanesi olduğu için vaka buraya getirildi. Çocuğun tüm kontrolleri yapıldı, böbreklerinden kalbine her şeye bakıldı. Aşı yapılır yapılmaz getirildi. Günlerdir izleniyor çocuk ve ailenin izni var. Çocuk tamamen sağlıklı. Aşı yapan kurumlar çok büyük hizmet veriyor, karalamak doğru olmaz"

"OLAYI AŞI KARŞITLIĞINA ÇEVİRMEK VİCDANSIZLIK"

Benim vurgulamak istediğim şuydu: Bebeklerde bile bir yan etki yok. Bu aşıya karşı olan var. Halbuki bu direnmeyi bırakmaları gerek. Ben her sabah buraya geldiğimde nefes alamayan, kalbi yetersiz olan çocuklarla karşılaşıyorum. Lütfen o yazıları yazanlar gelip baksınlar nasıl çalışıyoruz. Her şey etiğe uygun. Bunu aşı karşıtlığına çevirmek için vicdansızlık."

Profesör Kurugöl, "Başka bir vaka daha yaşandı mı?" sorusuna ise, "Hayır, böyle bir şey yok. Sadece tek bir vaka var. Olay yanlış bir biçimde yorumlandı. Bilim dünyasına hakaret ediliyor, toplum sağlığı aşılanmamıza bağlı. Türkiye'de aşılanma oranı yüzde 70'lere çıkmalı" dedi.

Etiketler; #zafer kurugöl #bebeklere aşı #bebeklere korona aşısı
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