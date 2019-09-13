Beka mücadelesi veriyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Verdiğimiz mücadele, beka mücadelesi. Suriye'de mücadelemizi sürdürmezsek, yerli ve milli silahlarımızı yapmazsak, Doğu Akdeniz'de enerji kaynaklarını çıkartıp oradaki hakimiyetimizi devam ettirmezsek, inanın 100 yıl önce verdiğimiz Çanakkale Zaferi, Kocatepe, Dumlupınar savaşları, Kurtuluş mücadelesi boşa düşmüş olacaktır. Onun için bu mücadele tarihimizin beka mücadelesi" dedi.

Özkan, AK Parti Kale İlçe Başkanlığındaki 'Eylül Ayı İlçe Danışma Toplantısı'nda, son dönemde Türkiye'nin bulunduğu bölgede yaşanan sorunlara değindi. Dünyadaki tüm mazlumların derdinin aziz milletin omuzlarında olduğunu aktaran Özkan, "Bu aziz milletin emaneti de AK Parti'nin omuzlarında. Yaptığımız işin, taşıdığımız yükün de ehemmiyetini, önemini bileceğiz ve ona göre emin adımlarla yol yürüyeceğiz. İşte 18 yıldan beri bu kararlı duruşumuzu, liderimiz, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugünlere getirdik. Zor günler geçirdik, zahmetli yollardan geçtik. Vesayet odaklarıyla, içimizdeki ve dışımızdaki harici bedhahlarla sürekli saldırdılar. 'İri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız' dedik ve bugünlere geldik" dedi.

30 yıllık mücadele

Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenli bölge konusuna değinen Özkan, şunları kaydetti: "Güvenli bölgeyi Türkiye Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti devletinin de aziz milletimizin yararına olacak şekilde bu güvenli bölgeyi oluşturacaklar mı? Zinhar. 30 yıldan beri, Körfez Harbi'nden beri orada terör devleti kurmaya çalışıyorlar. Kürt vatandaşlarımızın huzuru, refahı için mi yapıyorlar? Hayır. Petrol için, para için, faiz için, silah için yapıyorlar. Onun için biz buradaki mücadelenin ülkemizin bu topraklarda beka mücadelesi olduğunu biliyoruz. 'Üç-beş vakte kadar, bir gece ansızın gelebiliriz' diyor ya Sayın Cumhurbaşkanımız, çok yakında oraya aziz milletimizin, şanlı tarihimizin gücünü, kudretini göstereceğiz, oraya gireceğiz. Verdiğimiz mücadele, beka mücadelesi. Biz Suriye'de mücadelemizi sürdürmezsek, - S-400 kararlılığımız hamdolsun sonuç aldık -, bunu yerine getirmezsek, yerli ve milli silahlarımızı yapmazsak, Doğu Akdeniz'de enerji kaynaklarını çıkartıp oradaki hakimiyetimizi devam ettirmezsek, inanın 100 yıl önce verdiğimiz Çanakkale Zaferi, Kocatepe, Dumlupınar savaşları, Kurtuluş mücadelesi boşa düşmüş olacaktır. Onun için bu mücadele tarihimizin beka mücadelesidir. Onun için Cumhur İttifakı'na da, buradaki birlik ve beraberliğimize de sahip çıkacağız. Biz üzerimize düşeni yapmakla, seferle mükellefiz, zafer Allah'tan."