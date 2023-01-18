26 ilde görevlendirmek üzere 1250 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak
ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre sınavla 1250 bekçi alımı yapılacak.
Adaylar, 18 Ocak 2023 - 03 Şubat 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.
Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.
İlan için başvurular 3 Şubat 2023 tarihinde son bulacaktır.
İlanın ayrıntıları için tıklayınız.