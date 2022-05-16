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Bekçiyi ve amcasını vurdu, intihar etti!

İstanbul Sarıyer'de 20 yaşındaki Hüseyin Arslan, henüz bilinmeyen bir nedenle yolda yürüyen bekçi Kerem C. ile amcasını Sadık C.'yi silahla vurdu. Arslan daha sonra da intihar etti

Bekçiyi ve amcasını vurdu, intihar etti!
16 Mayıs 2022 Pazartesi 08:32

Olay, saat 22.00 sıralarında, Reşitpaşa Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, istirahatte olan bekçi Kerem C. ile amcası Sadık C. caddede yürüdükleri sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan amca ile yeğen ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Hüseyin Arslan'ın motosikletle kaçtıktan sonra Cengiz Topel Caddesi'nde aynı silahla intihar ettiğini belirledi. Ekiplerin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #sarıyer #bekçiyi vurdu #intihar #sarıyer silah saldırı
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