Beklenen gün geldi: Asgari ücret yarın açıklanıyor!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü toplantısının yarın saat 14.00'te yapılacağını bildirdi.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri, 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda başladı. Görüşmelerin 2'incisi Türk-İş'te, 3'üncü ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü toplantısının yarın saat 14.00'te bakanlıkta yapılacağını bildirdi. Toplantıda, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamının Bakan Selçuk tarafından açıklanması bekleniyor.