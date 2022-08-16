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Belediye 20 zabıta memuru alacak

Beykoz Belediye Başkanlığı, zabıta memuru alımı yapacağını açıkladı

Belediye 20 zabıta memuru alacak
16 Ağustos 2022 Salı 09:58

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul İli Beykoz Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda kadro unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

 

Adaylar ilanda belirtilen başvuru belgelerini 19.09.2022-23.09.2022 tarihleri arasında (mesai günlerinde saat 08:30-17:00 saatleri arasında) Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No:43 Beykoz/İSTANBUL adresindeki Beykoz Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.


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