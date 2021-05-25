Belediye çalışanı yardıma muhtaçlarla böyle dalga geçti

Başakşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan bir personelin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda arkadaşları ile çektiği video ortaya çıktı...

Başakşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan bir personelin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda arkadaşları ile çektiği video ortaya çıktı. Sosyal İşler Müdürü Şaduman Kutay’ın makamında bulunmadığı gören personel hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk hem de yardıma muhtaç olan vatandaşlarla dalga geçti.

"LİSTELER TEKER TEKER KÜFÜRLE..."



Çorlu Haber'den Rahim Taşkın ve Üznüle Coşkun'un haberine göre, çekilen videoda Sosyal İşler Müdürü Şaduman Kutay’ın makamında olmadığını belirten personel “Bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan. Sevgili arkadaşlarım Şaduman Hanım yokken onun odasına girdim ve sizin için Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okuyacağım lütfen beni iyi dinleyin. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Türk Gençliği, naber. Lütfen işimizi ciddi yapalım. Birinci vazifen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde çalışıp, önce gelen talepleri almak. Dünya kadar gelen talepler Fatma, Sevignar ve Beyhan tarafından Excel'le aktarılıp İlyas Aslan tarafından teker teker küfürle beraber kontrol edildikten sonra bir liste oluşturulup saha ekibi arkadaşlarına vermektir.”

"KOLİ DİYE AĞLAYANLARA ALIN ULAN KOLİNİZİ..."

“Bu bizim en önemli vazifemizdir, herkese koli vermek. Koli, koli, koli diye ağlayanlara alın ulan kolinizi demektir. İkinci vazifemiz yaşlı, hasta, engelli vatandaşlarımıza telefon açıp ağlayanlara hatır gönüllerini almaktır.”

“Üçüncü vazifemiz sıcak yemek. Evinde sıcak yemek yapamayan teyzelere, amcalara Kamil tarafından tespit yapıldıktan sonra sıcak yemek uygun görülüp Ramazan’da açlara sıcak yemek vermektir. Ey Türk İstikbalinin evlatları, ey Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün fedaileri işte bu ahval ve şeriat içinde dahi vazifeni en iyi bir şekilde yerine getirmek boynunun borcudur.”

"HEPİNİZE KOLİ VERECEĞİM"

“Bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan. Sevgili arkadaşlarım şimdi kendi vaatlerime geçeceğim. Bugün bu koltukta oturuyorum. Allah’ın izniyle bir hayalimi gerçekleştirmiş bulunmaktayım. Bir gün gerçekten bu koltuğa oturursam hepinize koli vereceğim, hepinize kahve vereceğim, çikolata vereceğim bol bol tatil vereceğim sevgiyle kalın”

Başakşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde çalışan personel hakkında söz konusu video ile ilgili soruşturma başlatıldı.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI



Başakşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, “Personelin alınan savunması ve yapılan araştırmanın ardından personelin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü tespit edildi. Bu üzücü olayın personelin içinde bulunduğu psikolojik durumu istismar ederek organize edildiği anlaşılmıştır. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı kasten aşağılayan bu organize plana karışanlar hakkında ilgili adli mercilerden bilgi alınarak hukuki süreç başlatılmıştır. Videoda metin okuyan, okunan metni okuyanın eline tutuşturan, videoyu çeken ve sosyal medyada bazı hesaplarla birlikte yerel haber sitelerine servis eden personel hakkında kurum içi soruşturma başlatılmış, hepsinin işine son verilmiştir. Bu suça iştirak eden personel hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.”