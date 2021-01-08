Belediye işçilerini taşıyan araç kaza yaptı: 2 ölü, 16 yaralı

Samsun'da belediye işçilerini taşıyan midibüs devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı

Samsun'daki kaza sabah saat 07.00 civarında Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahalles Serhat Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Atakum Belediyesi'nde çalışan işçileri taşıyan Sedat U. yönetimindeki servis midibüsü, sürücünün kontrolü kaybetmesi ile devrildi.

Kazada temizlik işçisi olduğu öğrenilen Halim Türk ile Kenan Demir hayatını kaybetti. Kazada 16 işçinin de yaralandığı ve yaralıların kentteki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.