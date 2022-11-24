Belediye itfaiye eri alacak

Siirt Tillo Belediye Başkanlığı, ilk defa atanmak üzere itfaiye eri alımı yapacağını açıkladı

ilan.gov.tr'de yer alana ilana göre Siirt ili Tillo Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır.

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 03/01/2023-05/01/2023 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde başvurularını yapabilecektir.



Detaylı bilgi için tıklayınız.