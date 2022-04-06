BU MASUM DURUŞUN NEDENİ...
BU MASUM DURUŞUN NEDENİ...
0
INSTAGRAM TACİZİ ENGELLEYEMEDİ
INSTAGRAM TACİZİ ENGELLEYEMEDİ
0
SAPLANTILI HAYRANA HAPİS İSTEMİ
SAPLANTILI HAYRANA HAPİS İSTEMİ
0
KÖPEK SAHİPLERİ DİKKAT!
KÖPEK SAHİPLERİ DİKKAT!
0

Belediyeden duba hırsızlığına güldüren tepki!

06 Nisan 2022 Çarşamba 14:19

Düzce Belediyesi, yoldaki demir dubayı çalan kişiyle ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Yapılan paylaşım ise izleyenleri gülümsetti

Hamidiye Mahallesi Akçakoca Caddesi üzerinde bulunan demir dubanın yerinde olmadığını fark eden Düzce Belediyesine bağlı ekipler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi.
Görüntülerde bir kişinin etrafını kontrol ettikten sonra üzerine poşet geçirdiği dubayı alarak bölgeden uzaklaştığı tespit edildi.
Olayla ilgili belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir anda hokkabaz sandık. Geri getirmeyince çaldığını anladık." ifadelerine yer verildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #düzce belediyesi #hırsızlık #duba hırsızlığı #düzce duba hırsızlık
Önceki Haber
Zelenskiy: Rusya, insanların geçimlerini elde ettiği her şeyi hedef alıyor
Sonraki Haber
Çiğli Belediyesi’nde E-Ruhsat Dönemi Başladı
Yine kadın cinayeti! Öldürülmeden önce bu mesajı atmış!
Yine kadın cinayeti! Öldürülmeden önce bu mesajı atmış!
0
Sözleşmeli personel alınacak
Sözleşmeli personel alınacak
0
İstanbul Arel Üniversitesi 63 kişi alacak
İstanbul Arel Üniversitesi 63 kişi alacak
0
ODTÜ personel alacak
ODTÜ personel alacak
0
"Beyin ölümü gerçekleşti" denilmişti, Nisa bebekle ilgili yeni açıklama
"Beyin ölümü gerçekleşti" denilmişti, Nisa bebekle ilgili yeni açıklama
0
Annesini ve ağabeyini öldürdü, intihar etti!
Annesini ve ağabeyini öldürdü, intihar etti!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.