DOĞALGAZA ZAM GELDİ!
DOĞALGAZA ZAM GELDİ!
0
DOLANDIRICILIĞA KARŞI ANİMASYON
DOLANDIRICILIĞA KARŞI ANİMASYON
0
DOĞAL YAŞAMDA BUZLU SERİNLİK
DOĞAL YAŞAMDA BUZLU SERİNLİK
0
KANSERE KARŞI AŞKLA MÜCADELE
KANSERE KARŞI AŞKLA MÜCADELE
0
banner776

Belediyeye 60 kişi alınacak

Fatih Belediyesi 60 memur ve zabıta memuru alımı yapacağını açıkladı

Belediyeye 60 kişi alınacak
01 Ağustos 2022 Pazartesi 07:48

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Fatih Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Anacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği İle Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Memur ve Zabıta Memuru alınacaktır.

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 05.09.2022 gününden 09.09.2022 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Belediyenin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne (Fatih Belediyesi Ana Hizmet Binası Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi No 54) müracaatlarını yapabileceklerdir.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
İzmir'de iki kamyonun arasında kalan kişi öldü!
Sonraki Haber
İstanbul Teknik Üniversitesi akademik personel alacak
Marmaray hattında kaza!
Marmaray hattında kaza!
0
İlk tahıl gemisi bugün Ukrayna'dan yola çıkıyor!
İlk tahıl gemisi bugün Ukrayna'dan yola çıkıyor!
0
Beykoz Üniversitesi personel alacak
Beykoz Üniversitesi personel alacak
0
İstanbul Teknik Üniversitesi akademik personel alacak
İstanbul Teknik Üniversitesi akademik personel alacak
0
Adana'da vahşet! Uyurken kalbinden bıçakladı!
Adana'da vahşet! Uyurken kalbinden bıçakladı!
0
Öksürük krizi tutunca banka şubesine girdi!
Öksürük krizi tutunca banka şubesine girdi!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.