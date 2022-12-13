Belediyeye 68 memur alınacak

Bahçelievler Belediye Başkanlığı, 68 memur ve zabıta memuru alımı yapacağını açıkladı

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bahçelievler Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacaktır.

Zabıta Memuru kadrolarına yapılacak başvurular; sadece şahsen yapılacak olup, adaylar, 23.01.2023-27.01.2023 tarihleri arasında mesai saatleri içinde (09.00-12.30 / 13.00-16.30 saatleri arasında) istenilen belgeleri ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Bahçelievler Belediyesi Teknik Hizmetler Binası, Cemil Meriç Kültür Merkezi Çobançeşme Mahallesi Sanayi Cad. No:48 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL adresine şahsen müracaat ederek başvurularını yapacaklardır.

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