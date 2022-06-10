ÜNLÜ İSİM BOŞANIYOR
ÜNLÜ İSİM BOŞANIYOR
0
İZMİR'DE EĞLENCE ZAMANI
İZMİR'DE EĞLENCE ZAMANI
0
İZMİR'DE YAZ DÜZENLEMESİ
İZMİR'DE YAZ DÜZENLEMESİ
0
KABUS GÖRENLER DİKKAT!
KABUS GÖRENLER DİKKAT!
0

Belediyeye 80 memur alınacak

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alımı yapacağını açıkladı

Belediyeye 80 memur alınacak
10 Haziran 2022 Cuma 10:17

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği, Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

 

İlan için başvurular 18 Temmuz 2022 ile 22 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Zabıta ve itfaiye eri alınacak
Sonraki Haber
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı uzman alacak
Gülistan Doku'nun ablası sahneden apar topar indirildi!
Gülistan Doku'nun ablası sahneden apar topar indirildi!
0
Babasını vuran kişinin babasını bıçakladı!
Babasını vuran kişinin babasını bıçakladı!
0
Süt banyosu davasından beraat etti, tazminat kazandı!
Süt banyosu davasından beraat etti, tazminat kazandı!
0
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı uzman alacak
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı uzman alacak
0
Zabıta ve itfaiye eri alınacak
Zabıta ve itfaiye eri alınacak
0
'12'nci Kalkınma Planı' genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı
'12'nci Kalkınma Planı' genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.