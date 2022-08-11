Belediyeye 85 itfaiye eri alınacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda yer alan unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla İtfaiye Eri alınacaktır.

Sınava girmek isteyen adaylar 12.09.2022-16.09.2022 tarihleri arasında https://www.bursa.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları başvuru formuna ilanda belirtilen belgeleri ekleyeceklerdir.



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