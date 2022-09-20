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Belediyeye işçi alımı yapılacak

Afyonkarahisar ili Kılıçarslan Belediyesi sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu

Belediyeye işçi alımı yapılacak
20 Eylül 2022 Salı 10:33

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kılıçarslan Belediye Başkanlığı ve bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)üzerinden sürekli işçi alınacaktır.  

 

Temizlik İşçisi (Elle-Cadde, Sokak, Park vb.) mesleğindeki personellere ilişkin başvuru listesi, İŞKUR tarafından Kılıçarslan Belediyesi’ne gönderilmesine müteakip Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’nun gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle noter huzurunda kura ile belirlenecek olup boş kadronun 4 (dört) katı asıl ve 4 (dört) katı yedek adayın isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Kılıçarslan Belediyesi web sayfasında (www.kilicarslan.bel.tr) ilan edilecektir.


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