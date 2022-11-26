Belediyeye memur alımı yapılacak

Akseki Belediye Başkanlığı 5 memur alımı yapacağını açıkladı

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Antalya ili Akseki Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” ve “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla alınacaktır.

İlan için başvurular 9 Ocak 2023 ile 13 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.



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