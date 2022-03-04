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Belediyeye memur alınacak

Sivas İli Koyulhisar Belediye Başkanlığı memur alımı yapacağını duyurdu

Belediyeye memur alınacak
04 Mart 2022 Cuma 09:58

Basın İlan Kurum internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sivas İli Koyulhisar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla Memur alınacaktır.

 

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 12/04/2022-14/04/2022 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:00-12:00 / 13:00- 17:00) müracaatlarını yapabileceklerdir.

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