Belediyeye memur ve zabıta memuru alınacak

Osmangazi Belediyesi memur ve zabıta memuru alımı yapacağını açıkladı

Belediyeye memur ve zabıta memuru alınacak
06 Şubat 2023 Pazartesi 11:49

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bursa ili Osmangazi Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacaktır.


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