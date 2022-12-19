Belediyeye zabıta alınacak

Sancaktepe Belediyesi zabıta memuru alımı yapacağını açıkladı

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sancaktepe Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

Adaylar, istenilen belgeler ile birlikte 23/01//2023 - 27/01/2023 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Belediyenin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne şahsen başvurularını yapacaktır.



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