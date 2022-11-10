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Belediyeye zabıta memuru alınacak

Şanlıurfa İli Suruç Belediyesi zabıta memuru alımı yapacağını açıkladı

Belediyeye zabıta memuru alınacak
10 Kasım 2022 Perşembe 10:59

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Şanlıurfa ili Suruç Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

 


İlan için başvurular 19.12.2022-23.12.2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

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