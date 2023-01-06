KALP HASTALARINA TUZ UYARISI!
KALP HASTALARINA TUZ UYARISI!
0
TWITTER KULLANANLARA KÖTÜ HABER!
TWITTER KULLANANLARA KÖTÜ HABER!
0
İZMİR'DE KÖPEK BALIĞI YAKALANDI
İZMİR'DE KÖPEK BALIĞI YAKALANDI
0
KARA GÜNÜN ÜZERİNDEN 6 YIL GEÇTİ
KARA GÜNÜN ÜZERİNDEN 6 YIL GEÇTİ
0

Belediyeye zabıta ve hizmetli alınacak

Afyonkarahisar İli Kılıçarslan Belediyesi Hizmetli ve Zabıta memuru alımı yapacağını açıkladı

Belediyeye zabıta ve hizmetli alınacak
06 Ocak 2023 Cuma 11:15

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Afyonkarahisar İli Kılıçarslan Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilandaki unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla hizmetli ve zabıta memuru alınacaktır.

Zabıta Memuru kadrolarına yapılacak başvurular; sadece şahsen yapılacak olup, adaylar 13.02.2023- 15.02.2023 tarihleri arasında mesai saatleri içinde (09.00-12.30 / 13.30-17.30 saatleri arasında) istenilen belgeleri ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Cumhuriyet Mah. Zafer Cad. No: 106 Kılıçarslan Kasabası Sinanpaşa/ Afyonkarahisar adresine şahsen müracaat ederek başvurularını yapacaklardır.

İlanın detayları için tıklayınız.
 

Önceki Haber
Afyon'da feci kaza! O anlar saniye saniye görüntülendi!
Sonraki Haber
İstanbul Kültür Üniversitesi 6 kişi alacak
Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
0
Bursa senfoni orkestrasının 4 yılda 3 sanatçısı yaşamını yitirdi!
Bursa senfoni orkestrasının 4 yılda 3 sanatçısı yaşamını yitirdi!
0
İstanbul Kültür Üniversitesi 6 kişi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi 6 kişi alacak
0
Ege Üniversitesi personel alacak
Ege Üniversitesi personel alacak
0
Kamu çalışanları dikkat! Ek ödeme tarihleri belli oldu!
Kamu çalışanları dikkat! Ek ödeme tarihleri belli oldu!
0
Evine bıçakla giren kişiyi görünce, çocuğu ile birlikte balkondan atladı
Evine bıçakla giren kişiyi görünce, çocuğu ile birlikte balkondan atladı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.