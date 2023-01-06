Belediyeye zabıta ve hizmetli alınacak

Afyonkarahisar İli Kılıçarslan Belediyesi Hizmetli ve Zabıta memuru alımı yapacağını açıkladı

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Afyonkarahisar İli Kılıçarslan Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilandaki unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla hizmetli ve zabıta memuru alınacaktır.

Zabıta Memuru kadrolarına yapılacak başvurular; sadece şahsen yapılacak olup, adaylar 13.02.2023- 15.02.2023 tarihleri arasında mesai saatleri içinde (09.00-12.30 / 13.30-17.30 saatleri arasında) istenilen belgeleri ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Cumhuriyet Mah. Zafer Cad. No: 106 Kılıçarslan Kasabası Sinanpaşa/ Afyonkarahisar adresine şahsen müracaat ederek başvurularını yapacaklardır.

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