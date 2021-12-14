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Belgin Doruk'un oğlu, evinin önünde ölü bulundu!

Bursa'da, sinema oyuncusu Belgin Doruk ile yönetmen ve senarist Özdemir Birsel'in oğlu Aydın Birsel (54), evinin kapısının önünde ölü bulundu

Belgin Doruk'un oğlu, evinin önünde ölü bulundu!
14 Aralık 2021 Salı 13:25

Olay, saat 09.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Sabah saatlerinde sitenin önünde düşüp ağzından ve burnundan yaralanan Aydın Birsel, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Birsel'e müdahale etti. Burnuna tampon yapan sağlıkçıların hastaneye gitme talebini reddeden Aydın Birsel, daha sonra Mudanya'ya gitmek için taksi çağırdı. Taksiye bineceği sırada burnu tekrar kanayan Birsel, sürücüye yüzünü yıkayıp geleceğini belirterek evine çıktı. Dairesinin önüne gelen Birsel, kapının önünde fenalaşıp yere yığıldı. Birsel'i yerde kanlar içinde yatarken gören apartmandakiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Aydın Birsel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olayla ilgili soruşturmasına devam ediyor.

SİTEYE 1 AY ÖNCE TAŞINDI

Öte yandan Aydın Birsel'in, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Belgin Doruk ile yönetmen ve senarist Özdemir Birsel'in oğlu olduğu öğrenildi. Yaklaşık 1 ay önce siteye taşındığı belirtilen Birsel, 2013'te Belgin Doruk'u anma etkinliğinde, Türkan Şoray'ın elinden plaket aldı. 28 Haziran 1936'da dünyaya gelen Belgin Doruk ise 26 Mart 1995'te yaşamını yitirmişti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #ölüm #belgin doruk
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