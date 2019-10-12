Berat Albayrak şehidin cenazesine katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Manisa'nın Salihli ilçesinde, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda şehit olan Vergi Dairesi Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş için düzenlenen cenaze töreni sonrasında açıklamalarda bulundu.

Berat Albayrak şehidin cenazesine katıldı
12 Ekim 2019 Cumartesi 19:08

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ama siyaset eliyle ama güvenlik ama ekonomi eliyle ülkemizi tehdit edecek bütün unsurlara karşı yekvücut şekilde, sapasağlam ve dimdik durduğumuz, millet olarak kenetlendiğimiz sürece bin yıldır olduğu gibi bütün bu rüzgarlar da aynı kayadan nasıl yel alır öyle yel alıp geçecek. Bu coğrafyada bin yıldır olduğu gibi binlerce yıl daha bu ülke ve bu millet sapasağlam güçlü bir şekilde ayakta duracak."


Kaynak: AA
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