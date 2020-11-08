Berat Albayrak'tan istifa açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 'sağlık sorunları sebebiyle' istifa ettiği duyuruldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Instagram hesabından bu akşam yapılan açıklamada istifa ettiği duyuruldu. Açıklamada, “Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım” ifadeleri kullanıldı.

Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamanın devamı şöyle:

Çok büyük hedeflerle çıktığımız bu yolculukta gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edeceklerdir. Enerji'de olduğu gibi Ekonomi'de de ektiğimiz tohumlar çokta uzak olmayan bir gelecekte koca koca çınarlara dönüşecek ve ülkemizi tam bağımsızlık hedefine ulaştırdığına şahit olacağız inşaallah. Bundan en ufak şüphem yoktur. Bu 5 yıllık süre zarfında benimle zor ama kutsal yükü yüklenen yüm yakın mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çokça hakkım geçmiştir haklarını helal etsinler. At izinin it izine karıştığı, Hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle çetin bir zamanda bizlerin samimiyetine inanarak dua eden her bir vatandaşımızdan Rabbim razı olsun. Türkiye tarihindeki belki de en kritik dönemlerden sayılacak olan bu 5 yıllık süre zarfında ülkeme ve ümmete hizmet etmeyi bana nasip eden Rabbime sonsuz hamdolsun. Gaybı, kalpleri ve hakiki niyetleri bilen mutlak güç sahibi Cenab-ı Allah bizleri Sırat-i Müstakim'den ayırmasın. Sonumuzu hayreylesin.