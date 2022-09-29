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Berber, kuaför ve güzellik salonları ile ilgili yeni karar!

Berber, kuaför ve güzellik salonları ile ilgili yeni karar!
29 Eylül 2022 Perşembe 13:05

Ticaret Bakanlığı, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde daha önce alınan ve 1 Ekim 2022'de uygulanması planlanan kararın 1 Ocak 2023'e ertelendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımız esnaf ve tacirlerimizden gelen talepleri dikkate alarak, uygulaması 01 Ekim 2022 tarihinden itibaren başlamak üzere berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapanmasına yönelik karar almıştı. Söz konusu işletmelerin haftanın hangi günü, hangi şartlarda kapanacağının belirlenmesi ise yerel ve bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda, ilgili meslek kuruluşlarının görüşü alınmak suretiyle valiliklere bırakılmıştı. Gelinen aşamada, valilikler ile meslek kuruluşları arasındaki istişare süreçleri için daha uzun bir zamana ihtiyaç duyulduğundan uygulama başlangıç tarihi 01 Ocak 2023 olarak değiştirilmiştir" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ticaret bakanlığı #berber #kuaför #güzellik salonu
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