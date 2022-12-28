Berber, kuaför ve güzellik salonu sahipleri dikkat! O karar yine ertelendi!

İZTO Başkanı Mahmut Özgener, berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının bir kez daha ertelendiğini açıkladı.

FATİH ÖZKILINÇ- Ağustos ayında Ticaret Bakanlığı ülke genelinde 122 meslek odasını ve yaklaşık 83 bin meslek mensubunu temsil eden Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonunun talebi üzerine, esnaf ve tacirlerin tamamını temsil eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu(TESK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin(TOBB) uygun görüşlerini de alarak 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olmasına karar vermişti. Berber, kuaför ve güzellik salonlarına mecburi tatil olarak da yorumlanan karar sektörde tepkilere neden olurken berber, kuaför ve güzellik salonlarının 1 Ekim'den itibaren haftanın bir günü kapalı olması uygulaması 1 Ocak 2023'e ertelemişti. İzmir Ticaret Odası(İZTO) Meclisi aralık ayı toplantısında ise İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, yeni yılda yürürlüğe girmesi beklenen uygulamanın Ticaret Bakanlığı tarafından 1 Temmuz 2023’e kadar ertelendiğini açıkladı.

Yönetmelik iptal edilmeli

Özgener, "Kuaför, berber ve güzellik salonlarının haftada 1 gün kapalı kalma kararına ilişkin itirazımızı daha önce birçok kez dile getirerek, ilgili kurumlar nezdinde girişimlerimizi yaptık ve takip ettik. Gelinen son aşamada, bugün Ticaret Bakanlığı ile yaptığım görüşme neticesinde Ticaret Bakanlığımızın 1 Ocak itibariyle uygulamaya alacağını açıkladığı bu kararın, 1 Temmuz 2023’e ertelendiği bilgisini aldım. Sektörümüz için bu girişimlere devam edeceğiz. Bizim için bu konuda önemli olan erteleme değil, söz konusu yönetmeliğin iptali olmalıdır" dedi.