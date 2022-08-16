Bereket Derneği Afrika’da 10 bin kişiyi temiz suya kavuşturacak

Bereket Derneği tarafından edinilen bilgiye göre, Asya ve Afrika’da yüzlerce su kuyusu açarak bölge halkının zorluklarını hafifleten dernek Afrika’da açacağı su kuyuları ile 10 bin kişiyi temiz suya kavuşturacak

Asya ve Afrika’da bağışçılarının desteği ile yüzlerce su kuyusu açarak su bereketini ulaştırdığını ifade eden dernek yönetimi temiz suya ulaşmanın en temel insani hak olduğunun altını çizereken Afrika’da çocukların evin su ihtiyacınız karşılayabilmek için eğitimlerini yardıda bırakmak zorunda kaldığınız güç ve zorlu şartlarda bölgenin sıcaklığı ve tehlikelerine rağmen kilometrelerce yürümek zorunda kaldığını ifade etti.

Bu bağlamda su kuyusu çalışmalarına hız veren dernek yönetimi Afrika’da su kuyusu açtırmak isteyen hayırseverlerden aldığı destekler ile su kuyuları açıyor. Açılan su kuyularına bağışçı ve hisse sahiplerinin isimlerinin verildiğini ifade eden dernek yönetimi su kuyusu videolarının da hayırseverlere gönderildiği bilgisini paylaştı.

Su kuyusu bağışları bereket oluyor

Su kuyusu bağışı çalışmalarının önemine dikkat çeken dernek yönetimi kültürümüzde de su ikramının önemli bir yeri olduğunu su ikram eden birine “su gibi aziz ol” dediğimizi ifade eden dernek yönetimi bu kapsamda su gibi aziz ol sloganıyla su kuyusu kampanyası başlattı. Afrika su kuyusu bedelini 30.000 tl Asya su kuyusu bedelini 7500 tl olarak belirleyen dernek yönetimi hisse bağışı bedelini 150 tl olarak belirledi.





Bulunduğu coğrafya itibari ile yoksulluk kuraklık ve susuzlukla mücadele eden Afrika kıtasında susuzluk hayatı olumsuz olarak etkiliyor, insanlar temiz ve kullanılabilir su temin edebilmek için 6-8 km yol yürümek zorunda kalıyor ve okul çağındaki çocuklar ailelerinin su ihtiyacını tedarik edebilmek için eğitimlerini yarıda bırakarak su tedarik etmek, ağır su bidonları ile kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyorlar. Sizde Afrika su kuyusu bağışı ile bu hayra ortak olarak amel defterinize kapanmayacak bir sevap yazdıra bilirisiniz.

Bereket Derneği “su gibi aziz ol” sloganı ile başlattığı kampanya ile susuzlukla mücadele eden Afrika ve Asya kıtasında her yıl yüzlerce su kuyusu açmaktadır. Afrika su kuyusu fiyatları 25.000 tl Asya su kuyusu bedeli 5.000 Tl’dir. Afrika su kuyusu hisse bağışı bedeli 250 tl Asya su kuyusu hisse bedeli 150’tl’dir. Bağışçıların isimleri su kuyusu tabelasına yazılıp kuyunun yapım aşamaları ve açılış videosu tarafınıza iletilmektedir.