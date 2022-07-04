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Berfin Nurhak kod adlı PKK yöneticisi etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT), PKK'nın silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve YJA-STAR'ın tepe yöneticilerinden 'Berfin Nurhak' kod adlı terörist Hanım Demir, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi

Berfin Nurhak kod adlı PKK yöneticisi etkisiz hale getirildi
04 Temmuz 2022 Pazartesi 12:04

MİT'in Gara bölgesindeki saha ajanları, PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerinden Hanım Demir'i takibe aldı. Sahadan aktarılan istihbaratın analizinin ardından operasyon için uygun zaman beklendi. Ardından da örgüt kadrolarıyla yapacağı bir toplantının yeri tespit edilen Hanım Demir'e yönelik operasyon başlatıldı. Demir ve beraberindeki PKK'lılar, operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonda görev alan MİT'in saha ajanları, gizlilik içinde bölgeden çıkarıldı.

Hanım Demir, PKK'ya 1990'lı yıllarda katıldı. 2000'li yıllarda Kandil alanına geçti ve örgüt içerisinde hızla yükseldi. Güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen çok sayıda eylemin planlayıcıları arasında yer aldı. 2014 yılında YJA-STAR sorumlusu olarak Sincar'a geçti. 2017'de örgütün kadın yapılanması olan PAJK'ın sözde meclis üyesi oldu. Örgüt içerisinde önemli görevler üstlenen Hanım Demir, 2018 yılında, medya savunma alanları karargah sorumlusu oldu. 2019'da ise YJA-STAR yürütme kurulu üyesi oldu. Demir, 2021 yılında örgüt kadrolarına ideolojik ve silahlı eğitimlerin verildiği örgüte ait sözde Apollo Akademiler sorumluluğuna getirildi. 'Sofi Nurettin' kod adlı Halef El Muhammed'in 2021'de MİT tarafından etkisiz hale getirilmesi sonrasında bu görev Demir'e verildi. Örgüt içinde önemli bir konumda bulunan Demir, örgütün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde HPG Konseyi ve kadın yapılanması olan sözde YJA-Star Konsey üyesiydi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #mit #pkk #ölüm #hanım demir #berfin nurhak
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