Bergama'da köy arazilerinin satışına mahkeme 'dur' dedi

AKP’li Bergama Belediyesi tarafından 19 adet tarla vasfındaki köy arazisinin satışa çıkarılmasına İYİ Parti Bergama İlçe Yönetimi tarafından açılan iptal davasında, mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi

AKP’li Bergama Belediyesi tarafından 6360 sayılı Bütünşehir Yasası’yla birlikte mülkiyetleri Bergama Belediyesine devredilen, toplam 831 bin 938,56 metrekare büyüklüğünde 19 adet tarla vasfındaki köy arazisinin satışa çıkardı. Bölge halkının tepkileri sonrası kararın iptali için davalar açıldı. İYİ Parti Bergama İlçe Yönetimi tarafından açılan iptal davasında, İzmir 3.İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Davanın avukatı Gökhan Engel, kararın köylüler için umut olduğunu belirterek, “Tüm çağrılara kulak asan siyasi iradeye karşı yargı haklı olarak dur demiştir. Tüm gayemiz çiftçimize, köylümüze destek olmak, ata topraklarını gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktır. Henüz mücadelenin başında olduğumuzu, haklı davamızı sonuna kadar sürdüreceğimizi belirtmek isterim” dedi.

İYİ Parti Meclis Üyesi Avukat Olgu Altuğ ise, “Köy taşınmaz mallarımızın satılmak istenmesinin yanlış olduğunu her mecrada dile getirmiştik. Burada gayemiz hiçbir zaman hizmetlerin önüne taş koymak değil. Bu tarlalar ilk günden beri söylediğimiz üzere bizlere emanet ata topraklarıdır. Bu yerler köylerde hiç toprağı olmayan kimselerce işlenip gelir elde edilmektedir. Bu husus hiçbir zaman unutulmamalıdır. Belediye Meclis Toplantısında, Belediye Başkanına 'gelin bu işi inada bindirmeyelim, sulh olalım. Ortak akıl ile belediye ye gelir getirecek diğer belediye mülklerini değerlendirelim' çağrısında bulundum. Açtığımız davalara atıfta bulunarak bu işin belediyeye zararı da olacağını vurguladım" diye konuştu. (Birgün)