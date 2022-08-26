GÜLŞEN'E EŞİNDEN ZİYARET
GÜLŞEN'E EŞİNDEN ZİYARET
0
YERİNE GELEN İSİM BELLİ OLDU
YERİNE GELEN İSİM BELLİ OLDU
0
GÜLŞEN'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
GÜLŞEN'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
0
GÜLŞEN'İ TUTUKLADILAR!
GÜLŞEN'İ TUTUKLADILAR!
0

Beşiktaş'ın tribün lideri öldürüldü!

Beşiktaş'ın tribün lideri öldürüldü!
26 Ağustos 2022 Cuma 10:26

Beşiktaş’ın tribün liderlerinden Seyit Subaşı (45), Bayrampaşa’da bir alışveriş merkezinin kafesinde silahla vuruldu. Ağır yaralanan Subaşı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken şüpheli Mustafa Y. (33) olay yerinin 50 metre yakınında yakalandı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Bayrampaşa’da alışveriş merkezindeki kafede meydana geldi. Arkadaşlarıyla kafede oturan Seyit Subaşı, silahlı saldırıya uğradı. Subaşı’nın kanlar içinde kaldığını görenler polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Sağlık ekipleri Subaşı’yı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Subaşı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri ise saldırıyı düzenleyen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı saldırgan Mustafa Y., olay yerinin 50 metre yakınında gözaltına alındı. Şüphelinin emniyette verdiği ifadede, Beşiktaş taraftarı olduğunu, Beşiktaş-Karagümrük maçında amigoluk yapan Seyit Subaşı ile tartıştıklarını, maç sonrası Maçka Parkı’nda Subaşı’nın kendisine silahla bir el ateş ettiğini ancak isabet ettiremediğini söyledi. Şüphelinin ifadesinin devamında Subaşı’yı alışveriş merkezinde görünce kendisinin ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yerde yatan Subaşı’ya sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anlar yer alıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #beşiktaş #tribün lideri #ölüm
Önceki Haber
İzmir'de Suriyeli iki grup böyle kavga etti! İşte o anlar....
Sonraki Haber
İzmir Kent Konseyi Başkanı Akyarlı vefat etti
8 aylık bebeği bahçede terk ettiler!
8 aylık bebeği bahçede terk ettiler!
0
İkizler üniversitede de ayrılmadı!
İkizler üniversitede de ayrılmadı!
0
Gaziosmanpaşa'da cinayet! Önce eşini sonra yeğenini öldürdü!
Gaziosmanpaşa'da cinayet! Önce eşini sonra yeğenini öldürdü!
0
Üniversiteye temizlik personeli alınacak
Üniversiteye temizlik personeli alınacak
0
56 akademik personel alınacak
56 akademik personel alınacak
0
Selçuk Üniversitesi personel alacak
Selçuk Üniversitesi personel alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.