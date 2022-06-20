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Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralı!

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri, karşı şeride geçti ve bir otomobilin üzerine devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı

Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralı!
20 Haziran 2022 Pazartesi 15:33

Kaza, saat 11.30 sıralarında Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Üniversite Kavşağı yakınında meydana geldi. Erol Yılmaz yönetimindeki 16 NZR 88 plakalı beton mikseri, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle devrilip, karşı şeride geçti. Beton mikseri, karşı şeritte Mehmet Ali Korkmaz'ın kullandığı seyir halindeki 16 APK 709 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Hurdaya dönen otomobilde sürücü Korkmaz ile oğlu Mustafa Efe Korkmaz sıkıştı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mehmet Ali Korkmaz ile oğlu Mustafa Efe Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada sürücü Korkmaz'ın diğer oğlu Semih, kızı Elif Hüma, eşi Fatma Korkmaz ile Erol Yılmaz yaralandı. İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Semih Korkmaz ile Erol Yılmaz, hastanede hayatını kaybetti. İlk belirlemere göre Erol Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Krizin kaza öncesi ya da sonrası olduğuna dair rapor, otopsiyle netleşecek. Öte yandan Elif Hüma'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, Fatma Korkmaz'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #beton mikseri #kaza #ölüm #trafik kazası
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