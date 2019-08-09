Beyaz et de kırmızı et de üretmiyoruz

Türkiye'nin yumurta üretimi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 7,9 azalışla 1,5 milyar oldu.

Beyaz et de kırmızı et de üretmiyoruz
09 Ağustos 2019 Cuma 13:23

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, yumurta üretim miktarı haziranda bir önceki aya göre yüzde 7,9, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azaldı. Haziranda 1,5 milyar adet tavuk yumurtası üretildi. Haziranda kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre yüzde 11,7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 azalarak 96 milyon olarak kayıtlara geçti. Kesilen hindi sayısı haziranda bir önceki aya göre yüzde 13,7, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 30,9 geriledi. Haziranda kesilen hindi sayısı 395 bin oldu. Tavuk eti üretimi, söz konusu ayda aylık bazda yüzde 12,8, yıllık bazda ise yüzde 5,6 düştü ve 168 bin 522 ton olarak gerçekleşti.

Hindi eti üretimi de bir önceki aya kıyasla yüzde 14,8 azaldı ve 3 bin 968 ton olarak kayıtlara geçti. Hindi eti üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 36 düşüş gösterdi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, tavuk eti üretimi haziranda aylık bazda yüzde 1,2 artış gösterdi. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi 2018'in haziran ayına göre yüzde 2,1 arttı.

Koyun üretiminde artış

Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 azalışla 255 bin 455 ton olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine (nisan-haziran) ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ikinci çeyrekte sığır eti üretimi 223 bin 693 ton olarak tahmin edildi. Sığır eti üretimi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 16,9 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 azaldı.
Koyun eti üretimi yılın ikinci çeyreğinde 30 bin 600 ton olarak öngörüldü. Koyun eti üretimi bir önceki döneme göre yüzde 70,6, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 artış gösterdi.
Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 20,8 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 geriledi. Söz konusu dönemde toplam kırmızı et üretimi 255 bin 455 ton oldu. Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 176 bin 629 ton olarak gerçekleşti.


Yıllara göre kırmızı et üretimi

TÜİK verilerine göre kırmızı et üretim miktarları (ton) şöyle:

Yıl     1.Dönem     2.Dönem     3.Dönem     4.Dönem     Toplam (Yıllık)   
2015     210.475     261.871     380.162     296.754    1.149.262
2016     237.777     269.912     394.665     270.688     1.173.042
2017     232.404     260.683     337.988     295.329    1.126.403
2018     253.314     266.330     339.379      259.672     1.118.695
2019     211.435     255.455              

Önceki Haber
Torbalı, 50 yıl rahat edecek
Sonraki Haber
Belediyelerin turizm gelirlerini arttıralım
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.