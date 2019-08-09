Beyaz et de kırmızı et de üretmiyoruz

Türkiye'nin yumurta üretimi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 7,9 azalışla 1,5 milyar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yumurta üretim miktarı haziranda bir önceki aya göre yüzde 7,9, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azaldı. Haziranda 1,5 milyar adet tavuk yumurtası üretildi. Haziranda kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre yüzde 11,7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 azalarak 96 milyon olarak kayıtlara geçti. Kesilen hindi sayısı haziranda bir önceki aya göre yüzde 13,7, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 30,9 geriledi. Haziranda kesilen hindi sayısı 395 bin oldu. Tavuk eti üretimi, söz konusu ayda aylık bazda yüzde 12,8, yıllık bazda ise yüzde 5,6 düştü ve 168 bin 522 ton olarak gerçekleşti.

Hindi eti üretimi de bir önceki aya kıyasla yüzde 14,8 azaldı ve 3 bin 968 ton olarak kayıtlara geçti. Hindi eti üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 36 düşüş gösterdi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, tavuk eti üretimi haziranda aylık bazda yüzde 1,2 artış gösterdi. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi 2018'in haziran ayına göre yüzde 2,1 arttı.

Koyun üretiminde artış

Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 azalışla 255 bin 455 ton olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine (nisan-haziran) ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ikinci çeyrekte sığır eti üretimi 223 bin 693 ton olarak tahmin edildi. Sığır eti üretimi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 16,9 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 azaldı.

Koyun eti üretimi yılın ikinci çeyreğinde 30 bin 600 ton olarak öngörüldü. Koyun eti üretimi bir önceki döneme göre yüzde 70,6, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 artış gösterdi.

Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 20,8 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 geriledi. Söz konusu dönemde toplam kırmızı et üretimi 255 bin 455 ton oldu. Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 176 bin 629 ton olarak gerçekleşti.



Yıllara göre kırmızı et üretimi

TÜİK verilerine göre kırmızı et üretim miktarları (ton) şöyle:

Yıl 1.Dönem 2.Dönem 3.Dönem 4.Dönem Toplam (Yıllık)

2015 210.475 261.871 380.162 296.754 1.149.262

2016 237.777 269.912 394.665 270.688 1.173.042

2017 232.404 260.683 337.988 295.329 1.126.403

2018 253.314 266.330 339.379 259.672 1.118.695

2019 211.435 255.455