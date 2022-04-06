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"Beyin ölümü gerçekleşti" denilmişti, Nisa bebekle ilgili yeni açıklama

"Beyin ölümü gerçekleşti" denilmişti, Nisa bebekle ilgili yeni açıklama
06 Nisan 2022 Çarşamba 09:55

İstanbul Pendik'te kendisini doğuran kadın tarafından sokak ortasında terk edilen Nisa bebek için dün beyin ölümü gerçekleşti açıklaması yapılmıştı. Daha sonra konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve hastane açıklama yaptı. Hastaneden yapılan açıklamada "beyin ölümü açısından kesin sonuç daha belirlenmemiştir" denildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pendik'te terk edildiği boş arazide bulunmasının ardından Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın, süt annelik yaptığı Nisa Mihribah Bebeğe ilişkin açıklama yaptı. Öte yandan bebeğin tedavi edildiği Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, "Durumunun bir iyileşme gözlenmeyen bebeğin beyin fonksiyonları detaylı olarak araştırılmakta olup beyin ölümü açısından kesin sonuç daha belirlenmemiştir" denildi.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "ATT(Acil Tıp Teknisyeni) Büşra'nın adını koyduğu terk edilmiş Nisa Bebek, yuvaya teslim edildikten bir süre sonra, hayati sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip ediliyor. ATT Büşra ve Nisa bebeği evlat yerine koyan herkes adına üzgünüz" ifadelerine yer verdi.


HASTANEDEN AÇIKLAMA

Bebeğin tedavisinin yapıldığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden, "Nisa Mihribah bebek, 3 gün önce kaldığı çocuk yuvasından kardio pulmoner arest sonucu kurum doktor ve hemşiresi refakatinde 112 ambulans ile kalp ve solunum resussitasyonu yapılarak saat 09.20'de hastanemiz acil çocuk birimine getirilmiştir. Yapılan ilk muayene sonucunda Aspire ettiği anlaşılan bebeğin kalbinin ve solunumunun olmaması üzerine hemen entübe edilmiş, yaklaşık 30 dakika daha yapılan resüsitasyon neticesinde kalp atımları alınmaya başlanmıştır. Çocuk yoğun bakım ünitesine yatırılarak solunum cihazına bağlanan Nisa bebeğin genel durumu ciddi olup sedasyon ve anti ödem tedavisi altında takip edilmektedir. Durumunda bir iyileşme gözlenmeyen bebeğin beyin fonksiyonları detaylı olarak araştırılmakta olup beyin ölümü açısından kesin sonuç daha belirlenmemiştir. Yapılacak yeni test ve tetkiklerin sonucunda Nisa bebek ile ilgili son durumun önümüzdeki 24-48 saat içinde netlik kazanması beklenmektedir. Nisa Bebeğimize Allah'tan şifa, sevdiklerine geçmiş olsun diler, kamuoyuna saygılarımızı sunarız" açıklaması yapıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #nisa bebek #nisa bebek öldü mü #beyin ölümü #Fahrettin Koca
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