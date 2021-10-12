Beykent Üniversitesi 13 kişi alacak

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü 13 öğretim üyesi alımı yapacağını ilan etti

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Beykent Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 13 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

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