Beykent Üniversitesi 15 kişi alacak

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü, 15 öğretim üyesi alımı yapacaklarını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Beykent Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 15 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.



İlan için başvurular 13 Şubat 2022 tarihinde sona erecektir.



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