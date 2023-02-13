Beykent Üniversitesi 20 kişi alacak

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü, araştırma ve öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu

Beykent Üniversitesi 20 kişi alacak
13 Şubat 2023 Pazartesi 11:24

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Beykent Üniversitesi ilanda belirtilen Fakülte/Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 9 Araştırma Görevlisi 11 Öğretim Görevlisi alınacaktır. 


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