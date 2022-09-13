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Beykent Üniversitesi 23 öğretim üyesi alımı yapacak

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi olarak görevlendirmek üzere 23 kişi alacağını duyurdu

Beykent Üniversitesi 23 öğretim üyesi alımı yapacak
13 Eylül 2022 Salı 10:33

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Beykent Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İletişim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 23 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

 

Bugün başlayan başvurular 15 gün sürecektir.

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