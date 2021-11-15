Beykent Üniversitesi 28 kişi alacak

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü 28 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Beykent Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 28 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Başvurular 14 Kasım 2021 tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir.



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