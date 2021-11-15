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Beykent Üniversitesi 28 kişi alacak

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü 28 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Beykent Üniversitesi 28 kişi alacak
15 Kasım 2021 Pazartesi 10:17

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Beykent Üniversitesi'ne 2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu  ile  "Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği”  hükümlerinde  aranan  koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,  Tıp  Fakültesi  ve  İktisadi  ve  İdari  Bilimler  Fakültesi  bünyesine  çeşitli  alanlarda;  28  Öğretim  Üyesi  alınacaktır.  İlana  konu  olan  kadrolar  tam zamanlıdır.

 

Başvurular 14 Kasım 2021 tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C.  Beykent  Üniversitesi  Yazı  İşleri  Müdürlüğü’ne şahsen  veya posta  aracılığı  ile  yapılabilir.


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