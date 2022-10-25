Beykent Üniversitesi 52 öğretim üyesi alımı yapacak

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü, 52 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Beykent Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi, Meslek Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 52 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

İlan için 24 Ekim'de başlayan başvurular 15 gün sürecektir.



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