Beykent Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü, araştırma görevlisi alımı yapacağını duyurdu

Beykent Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
14 Ocak 2023 Cumartesi 09:43

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Beykent Üniversitesi ilanda belirtilen Fakülte/Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 4 Araştırma Görevlisi alınacaktır. 


İlanın ayrıntıları için tıklayınız.

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